НАШ - Пятница. Вечер. "Северный поток-2" достроили? УКРАИНА И НАТО (4 Июня 2021)
Опубликовано: 4 Июня 2021
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В ефірі телеканалу НАШ головне ток-шоу тижня «П’ЯТНИЦЯ. ВЕЧІР» з Максом Назаровим, Ангеліною Пичик, Володимиром Полуєвим та Анною Степанець.
Гості студії:
– Співак Дмитро, керівник платформи "Національна стратегія розвитку"
– Демченко Сергій, народний депутат, фракція «Слуга народу»
– Василевська-Смаглюк Ольга, народний депутат, фракція «Слуга народу»
– Мазурашу Георгій, народний депутат України, фракція ""Слуга народу"
– Куликов Кирило, народний депутат VI скл., керівник бюро Інтерполу України (2005-2007рр)
– Атаманюк Юрій, економіст
– Омелян Володимир, міністр інфраструктури України в 2016-2019 рр.
– Долженков Олександр, голова політради партії "НАШІ", народний депутат VII-VIII скл.
– Камельчук Юрій, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
– Гончаренко Олексій, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"
– Кучеренко Олексій, народний депутат України, ВО "Батьківщина",
– Старіков Олег, експерт у сфері оборони та безпеки, полковник СБУ у відставці
– Шуфрич Нестор, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
– Землянський Валентин, аналітик експертного уряду
Обговорювані теми:
– Закон про олігархів в Раді. Що передбачає?
– Досвід інших країн: як боролися з олігархами?
– Після боротьби з олігархами що далі? Боротьба з іноземними агентами впливу?
– Україна і НАТО. Зеленський вважає, що поки Україна не в Альянсі, Росія стає сильнішою
– Рішення РНБО за підсумками сьогоднішнього засідання
– "Північний потік-2". Зеленський вважає, що лише Байден може зупинити будівництво газогону
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