В ефірі телеканалу НАШ головне ток-шоу тижня «П’ЯТНИЦЯ. ВЕЧІР» з Максом Назаровим, Ангеліною Пичик, Володимиром Полуєвим та Анною Степанець.

Гості студії:

– Співак Дмитро, керівник платформи "Національна стратегія розвитку"

– Демченко Сергій, народний депутат, фракція «Слуга народу»

– Василевська-Смаглюк Ольга, народний депутат, фракція «Слуга народу»

– Мазурашу Георгій, народний депутат України, фракція ""Слуга народу"

– Куликов Кирило, народний депутат VI скл., керівник бюро Інтерполу України (2005-2007рр)

– Атаманюк Юрій, економіст

– Омелян Володимир, міністр інфраструктури України в 2016-2019 рр.

– Долженков Олександр, голова політради партії "НАШІ", народний депутат VII-VIII скл.

– Камельчук Юрій, народний депутат України, фракція "Слуга народу"

– Гончаренко Олексій, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"

– Кучеренко Олексій, народний депутат України, ВО "Батьківщина",

– Старіков Олег, експерт у сфері оборони та безпеки, полковник СБУ у відставці

– Шуфрич Нестор, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"

– Землянський Валентин, аналітик експертного уряду

Обговорювані теми:

– Закон про олігархів в Раді. Що передбачає?

– Досвід інших країн: як боролися з олігархами?

– Після боротьби з олігархами що далі? Боротьба з іноземними агентами впливу?

– Україна і НАТО. Зеленський вважає, що поки Україна не в Альянсі, Росія стає сильнішою

– Рішення РНБО за підсумками сьогоднішнього засідання

– "Північний потік-2". Зеленський вважає, що лише Байден може зупинити будівництво газогону

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