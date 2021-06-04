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Время покажет 04.06.2021

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Время покажет 04.06.2021
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Время покажет (4 Июня 2021)

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Опубликовано: 4 Июня 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Слезная исповедь Протасевича, сдавшего всех и раскаявшегося на камеру, на ОНТ вышло сенсационное интервью задержанного оппозиционера. Националисты разгулялись, пока Зеленский обвиняет во всем Россию, радикалы захватывают Киев, кто победит? Битва за регистрацию, на западе строят козни российской вакцине, кто же стоит за информационной атакой на Спутник?

 

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Комментариев: 1
Классика жанра.
4 Июня 2021, 18:57
На сталинских процессах тоже все обвиняемые признавали свою вину, каялись, сознавались в работе на разведки Гондураса и Зимбабве...
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