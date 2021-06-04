Слезная исповедь Протасевича, сдавшего всех и раскаявшегося на камеру, на ОНТ вышло сенсационное интервью задержанного оппозиционера. Националисты разгулялись, пока Зеленский обвиняет во всем Россию, радикалы захватывают Киев, кто победит? Битва за регистрацию, на западе строят козни российской вакцине, кто же стоит за информационной атакой на Спутник?

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