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Президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО в опасности, если его руководители делают такие заявления, что российские спецслужбы участвовали в инциденте с посадкой самолета Ryanair в Минске.

Путин подчеркнул, что российские спецслужбы не участвовали в этом инциденте.

«Я видел заявление руководства НАТО по поводу того, что, наверно, Россия принимала участие... Ну, просто могу вам сказать, что НАТО в опасности, если руководство НАТО делает такие заявления. Это значит, что люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить», — отметил президент.

Он также рассказал, что, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Минск не планировал операцию с самолетом заранее. Информация о том, что бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич находится на борту, появилась уже после посадки самолета.

Кроме того, президент РФ не стал комментировать версию с причастностью к инциденту радикальной группировки ХАМАС. Он отметил, что не хочет давать никаких оценок, так как не в курсе такой информации.

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