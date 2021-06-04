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Царьград. Главное. Путин сделал важные заявления: суть сказанного и последствия 04.06.2021

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Царьград. Главное 04.06.2021. Путин сделал важные заявления: суть сказанного и последствия
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Царьград. Главное - Путин сделал важные заявления: суть сказанного и последствия (4 Июня 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 4 Июня 2021

Ведущие: Юрий Пронько

На Петербургском международном экономическом форуме глава российского государства сделал ряд ключевых заявлений - от поддержки семей с детьми до освобождения отдельных видов бизнеса от НДС.

 

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