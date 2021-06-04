Царьград. Главное. Большой шухер в России – офшорные олигархи «нахлобучили» государство на миллиарды 31.05.2021

Царьград. Главное. Обвал доходов населения - удар, который остановил рост экономики России: где выход 02.06.2021

Царьград. Главное. Россия решила полностью отказаться от доллара в резервах: бежать сдавать бакс в обменник 03.06.2021

На Петербургском международном экономическом форуме глава российского государства сделал ряд ключевых заявлений - от поддержки семей с детьми до освобождения отдельных видов бизнеса от НДС.

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