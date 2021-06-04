Видео - Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ-2021 (4 Июня 2021)
Опубликовано: 4 Июня 2021
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На Петербургском международном экономическом форуме проходит пленарное заседание. Главная тема ПМЭФ-2021 — «Снова вместе. Экономика новой реальности». В заседании принимают участие президент России Владимир Путин, канцлер Австрии Себастьян Курц и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. RT ведёт прямую трансляцию.
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