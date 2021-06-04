Дмитрия Гудкова выпустят на свободу. Новое интервью Протасевича на белорусском ТВ. Второй день ПМЭФ

Интервью экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича белорусскому госканалу стало одной из главных новостей. Отец журналиста Дмитрий Протасевич в разговоре с Дождем заявил, что это интервью было явно дано под пытками. Протасевич признал вину в организации митингов, раскритиковал своих соратников и заявил, что уважает президента Беларуси Александра Лукашенко.

О том, как в Беларуси отреагировали на его интервью, рассказала корреспондентка Дождя Марфа Смирнова. А журналист Алесь Силич, который сам вышел накануне из СИЗО на «Окрестина», рассказал в разговоре с Дождем, что может происходить в изоляторе с Протасевичем.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Спектакль, разученный под пытками»: как в Беларуси отреагировали на интервью Протасевича госканалу (4 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.