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Константин Сёмин. Не Драма! Письма 04.06.2021

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Константин Сёмин 04.06.2021. Не Драма! Письма
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Константин Сёмин - Не Драма! Письма (4 Июня 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 4 Июня 2021

Блестящие научные школы и кадры, наследство СССР – уникальное конкурентное преимущество России. Но в этом гипертрофированном «черепе» нашего народа давным-давно дыра, из которой продолжает вытекать его мозг; а губы при этом продолжают нести заносчивую ахинею рогозиных, ливановых и песковых – страшная картина!  То, что 2021 объявлен президентом Годом науки и техники в России, но кадровая политика, судя по всему, остается прежней, это уже  «не драма» и даже не трагедия, а просто давно осточертевший фарс!

 

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