Блестящие научные школы и кадры, наследство СССР – уникальное конкурентное преимущество России. Но в этом гипертрофированном «черепе» нашего народа давным-давно дыра, из которой продолжает вытекать его мозг; а губы при этом продолжают нести заносчивую ахинею рогозиных, ливановых и песковых – страшная картина! То, что 2021 объявлен президентом Годом науки и техники в России, но кадровая политика, судя по всему, остается прежней, это уже «не драма» и даже не трагедия, а просто давно осточертевший фарс!

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