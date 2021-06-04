Видео - Время покажет. Интервью Романа Протасевича (4 Июня 2021)
Опубликовано: 4 Июня 2021
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3 июня белорусский государственный канал выпустил интервью бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, арестованного в Минске. Протасевич заявил, что признал вину в организации массовых несанкционированных акций в Беларуси, раскритиковал белорусскую оппозицию и заявил, что уважает Александра Лукашенко.
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