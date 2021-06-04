Время покажет. Украина: "российский след" в Белоруссии

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3 июня белорусский государственный канал выпустил интервью бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, арестованного в Минске. Протасевич заявил, что признал вину в организации массовых несанкционированных акций в Беларуси, раскритиковал белорусскую оппозицию и заявил, что уважает Александра Лукашенко.

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