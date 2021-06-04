Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время покажет. Интервью Романа Протасевича 04.06.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Видео
Видео 04.06.2021. Время покажет. Интервью Романа Протасевича
04.06.2021 04.06.2021 04.06.2021 04.06.2021 03.06.2021 03.06.2021 03.06.2021 03.06.2021 03.06.2021 03.06.2021
Еще

Видео - Время покажет. Интервью Романа Протасевича (4 Июня 2021)

8 просмотров
1
0
Поделиться
Видео
Видео
Подписаться

Опубликовано: 4 Июня 2021

3 июня белорусский государственный канал выпустил интервью бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, арестованного в Минске. Протасевич заявил, что признал вину в организации массовых несанкционированных акций в Беларуси, раскритиковал белорусскую оппозицию и заявил, что уважает Александра Лукашенко.

 

Смотрите онлайн Видео Время покажет. Интервью Романа Протасевича (4 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Время покажет. Интервью Романа Протасевича 04.06.2021Константин Сёмин. Не Драма! Письма 04.06.2021Дождь. «Спектакль, разученный под пытками»: как в Беларуси отреагировали на интервью Протасевича госканалу 04.06.2021Стратегия с Анной Шафран 04.06.2021Особое мнение. Дмитрий Муратов 04.06.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Противостояние" 04.06.2021Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ-2021 04.06.2021Царьград. Главное. Путин сделал важные заявления: суть сказанного и последствия 04.06.2021Своя правда. Впервые после пандемии 04.06.2021Соловьёв LIVE. «Значит, НАТО в опасности»: Путин одним заявлением сорвал аплодисменты на ПМЭФ 04.06.202160 минут. Вечерний спецвыпуск 04.06.2021Время покажет 04.06.2021НАШ. Пятница. Вечер. "Северный поток-2" достроили? УКРАИНА И НАТО 04.06.2021Соловьёв LIVE. «Плевать я хотел, что меня заблокируют» Путин об угрозе блокировки, протестах в США и Беларуси 04.06.2021Особое мнение. Николай Сванидзе 04.06.2021

Все ток-шоу