Дмитрия Гудкова выпустят на свободу. Новое интервью Протасевича на белорусском ТВ. Второй день ПМЭФ

«Спектакль, разученный под пытками»: как в Беларуси отреагировали на интервью Протасевича госканалу

Каждую пятницу Михаил Фишман представляет свое видение прошедшей недели. Вместе с главными героями и аналитиками Фишман пытается разобраться, что значат и куда приведут основные события и решения предыдущих 7 дней. И так далее с Михаилом Фишманом — это дебаты и расследования, авторское мнение и сухая аналитика.

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