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Дождь. Путин и Протасевич. Зачистка оппозиции. Отказ от доллара 04.06.2021

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Телеканал Дождь 04.06.2021. Путин и Протасевич. Зачистка оппозиции. Отказ от доллара
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Телеканал Дождь - Путин и Протасевич. Зачистка оппозиции. Отказ от доллара (4 Июня 2021)

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Опубликовано: 4 Июня 2021

Каждую пятницу Михаил Фишман представляет свое видение прошедшей недели. Вместе с главными героями и аналитиками Фишман пытается разобраться, что значат и куда приведут основные события и решения предыдущих 7 дней. И так далее с Михаилом Фишманом — это дебаты и расследования, авторское мнение и сухая аналитика.

 

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