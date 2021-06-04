Вечер с Соловьевым. Какая участь готовится для России. Китай боится, что Россию могут соблазнить

Сергей Михеев. Какие граждане нужны? Раздражает, что Россия слишком русская? Нельзя допустить беспредела диаспор

На следующей неделе объекты трубопровода «Северный поток-2» в Ленинградской области начнут работу в тестовом режиме для подготовки пуска газа в Германию. Тем временем стало известно, что Меркель направила в США команду переговорщиков, которая должна помочь сблизить позиции сторон в отношении российского газопровода.

Смотрите онлайн Видео Время покажет. "Северный поток-2": на финишной прямой (4 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.