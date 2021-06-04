Видео - Время покажет. "Северный поток-2": на финишной прямой (4 Июня 2021)
Опубликовано: 4 Июня 2021
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На следующей неделе объекты трубопровода «Северный поток-2» в Ленинградской области начнут работу в тестовом режиме для подготовки пуска газа в Германию. Тем временем стало известно, что Меркель направила в США команду переговорщиков, которая должна помочь сблизить позиции сторон в отношении российского газопровода.
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