«Плевать я хотел, что меня заблокируют» Путин об угрозе блокировки, протестах в США и Беларуси

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:

- СЕНСАЦИЯ: Протасевич сдаёт всех

- Слитая переписка Яшина

- Новые подтверждения связи Навального с западными спецслужбами

- Учения SEA BREEZE

- 20 июня решается судьба Армении

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE СЕНСАЦИЯ: Протасевич сдаёт всех. Переписку Яшина слили. Навальный - агент Запада. СМЕРШ (4 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.