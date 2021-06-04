Соловьёв LIVE - СЕНСАЦИЯ: Протасевич сдаёт всех. Переписку Яшина слили. Навальный - агент Запада. СМЕРШ (4 Июня 2021)
Опубликовано: 4 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:
- СЕНСАЦИЯ: Протасевич сдаёт всех
- Слитая переписка Яшина
- Новые подтверждения связи Навального с западными спецслужбами
- Учения SEA BREEZE
- 20 июня решается судьба Армении
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