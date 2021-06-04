Время в 21:00

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Время в 21:00 31.05.2021

Время в 21:00 01.06.2021

Время в 21:00 02.06.2021

Время в 21:00 03.06.2021

Смотрите в этом выпуске: на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин заявил о продлении льготной ипотеки; президент России сообщил об успешном завершении укладки труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2"; Россия готова обеспечить вакциной от COVID-19 всех, кто захочет; в Санкт-Петербурге президент дал эксклюзивное интервью Первому каналу; белорусское телевидение показало интервью задержанного оппозиционера.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (4 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.