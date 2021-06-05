В новом интервью ресурсу «Украина.РУ» речь зашла о признании Крыма и Донбасса со стороны Белоруссии, почему Лукашенко решил запустить прямые авиарейсы в Крым. Поговорили о санкциях против газопровода «Северный Поток - 2» и колоссальный американский военный бюджет.

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