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Политическая Россия. Кучно пошли: ещё один антироссийский медиа-проект объявил о закрытии 05.06.2021

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Политическая Россия 05.06.2021. Кучно пошли: ещё один антироссийский медиа-проект объявил о закрытии
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Политическая Россия - Кучно пошли: ещё один антироссийский медиа-проект объявил о закрытии (5 Июня 2021)

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Опубликовано: 5 Июня 2021

Продолжает приносить желанные плоды закручивание гаек в информационном пространстве России. Не успели громко проныть о закрытии креаклы с русофобской помойки Гусинского NEWSru, как подоспел ещё один приятный сюрприз. Закрывается «расследовательский», а на самом деле – пропагандистский проект VTimes, ранее признанный иностранным агентом.

 

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