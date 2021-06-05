Власти диаспор в России быть не должно. Сергей Михеев

Продолжает приносить желанные плоды закручивание гаек в информационном пространстве России. Не успели громко проныть о закрытии креаклы с русофобской помойки Гусинского NEWSru, как подоспел ещё один приятный сюрприз. Закрывается «расследовательский», а на самом деле – пропагандистский проект VTimes, ранее признанный иностранным агентом.

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