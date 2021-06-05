Политическая Россия - Кучно пошли: ещё один антироссийский медиа-проект объявил о закрытии (5 Июня 2021)
Опубликовано: 5 Июня 2021
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Продолжает приносить желанные плоды закручивание гаек в информационном пространстве России. Не успели громко проныть о закрытии креаклы с русофобской помойки Гусинского NEWSru, как подоспел ещё один приятный сюрприз. Закрывается «расследовательский», а на самом деле – пропагандистский проект VTimes, ранее признанный иностранным агентом.
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