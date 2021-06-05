Федор Лукьянов полагает, что борьба и ограничение возможностей конкурента является нормальной формой существования международных отношений. Это было всегда, менялись формы и участники, в зависимости от количества участников открывались или закрывались возможности. Классический пример тому Холодная война, сдерживание, доведенное до абсолюта, когда два более-менее равновеликих субъекта имели возможность идеально друг друга сдерживать.

Смотрите онлайн Право знать Фёдор Лукьянов (5 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.