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Право знать. Фёдор Лукьянов 05.06.2021

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Право знать 05.06.2021. Фёдор Лукьянов
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Право знать - Фёдор Лукьянов (5 Июня 2021)

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Опубликовано: 5 Июня 2021

Ведущие: Дмитрий Куликов

Федор Лукьянов полагает, что борьба и ограничение возможностей конкурента является нормальной формой существования международных отношений. Это было всегда, менялись формы и участники, в зависимости от количества участников открывались или закрывались возможности. Классический пример тому Холодная война, сдерживание, доведенное до абсолюта, когда два более-менее равновеликих субъекта имели возможность идеально друг друга сдерживать.

 

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