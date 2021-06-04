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Открытый эфир. Исповедь Протасевича и чистка несогласных в США 04.06.2021

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Открытый эфир 04.06.2021. Исповедь Протасевича и чистка несогласных в США
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Открытый эфир - Исповедь Протасевича и чистка несогласных в США (4 Июня 2021)

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Опубликовано: 5 Июня 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Главное экономическое событие в России с начала пандемии. В Санкт-Петербурге в эти дни проходит международный форум - ПМЭФ 2021. Почему, несмотря на антироссийские санкции, в город съехалось множество бизнесменов из Европы?

 

- Исповедь от первого лица и крокодильи слезы. Задержанный сооснователь телеграм-канала Нехта Роман Протасевич дал большое интервью минскому телевидению.

 

- Дневник наемника из Бундесвера. Почему немец по имени Зигфрид, который поехал воевать на стороне Киева против Донбасса, за 5 лет полностью разочаровался и в украинской армии, и в самой Незалежной?

 

- Угроза номер один. Почему Джо Байден назвал главным врагом Америки сторонников превосходства белой расы?

 

- Атомный шантаж. Оказывается, Япония была готова капитулировать ещё в июне 1945-го года. Почему президент США Гарри Трумэн отклонил это предложение? Для чего американцы хотели испытать ядерное оружие исключительно в боевых условиях еще до официального окончания Второй Мировой войны?

 

- Битва за стратегические секреты. Минобороны России опубликовало архивные документы о Пражской наступательной операции. Почему в мае 45-го американцы открыто шли на прямое столкновение с Советским Союзом?

 

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