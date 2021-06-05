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Международное обозрение. Демография в Китае: история и наши дни 05.06.2021

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Международное обозрение 05.06.2021. Демография в Китае: история и наши дни
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Международное обозрение - Демография в Китае: история и наши дни (5 Июня 2021)

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Международное обозрение
Международное обозрение
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Опубликовано: 6 Июня 2021

Ведущие: Евгений Примаков

Кто виноват в эпидемии коронавируса? Байден решил проверить старую теорию Трампа о китайском происхождении болезни. Обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжает накаляться; ареной прошлой холодной войны была Европа, теперь сцена переезжает. В Китае правительство сняло ограничение на количество детей в семьях; большое население – это актив или пассив в наши дни?

 

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