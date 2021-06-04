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Сенат. Защита и поддержка детей, эпидемиологическая обстановка и итоги ПМЭФ 04.06.2021

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Сенат с Юрием Богдановым 04.06.2021. Защита и поддержка детей, эпидемиологическая обстановка и итоги ПМЭФ
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Сенат с Юрием Богдановым - Защита и поддержка детей, эпидемиологическая обстановка и итоги ПМЭФ (4 Июня 2021)

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Опубликовано: 6 Июня 2021

Ведущие: Юрий Богданов

Эпидемиологическую ситуацию в стране анализирует сенатор Вячеслав Тимченко. Как обезопасить себя от вируса в отпуске, отвечает сенатор Владимир Круглый. Насколько доступны для детей кружки и секции, рассказывает в сенатор Лилия Гумерова. Какие вопросы обсудят на форуме "Историко-культурное наследие" в Ярославле, рассказывает сенатор Наталия Косихина. В безопасности ли сегодня наши персональные данные, объясняет сенатор Ирина Рукавишникова. Также в выпуске: новые законы, одобренные сенаторами на пленарном заседании, специальный репортаж о "зеленой" переработке вредных отходов птицефабрик.

 

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