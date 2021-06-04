Эпидемиологическую ситуацию в стране анализирует сенатор Вячеслав Тимченко. Как обезопасить себя от вируса в отпуске, отвечает сенатор Владимир Круглый. Насколько доступны для детей кружки и секции, рассказывает в сенатор Лилия Гумерова. Какие вопросы обсудят на форуме "Историко-культурное наследие" в Ярославле, рассказывает сенатор Наталия Косихина. В безопасности ли сегодня наши персональные данные, объясняет сенатор Ирина Рукавишникова. Также в выпуске: новые законы, одобренные сенаторами на пленарном заседании, специальный репортаж о "зеленой" переработке вредных отходов птицефабрик.

Смотрите онлайн Сенат с Юрием Богдановым Защита и поддержка детей, эпидемиологическая обстановка и итоги ПМЭФ (4 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.