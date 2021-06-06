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Дождь. Россия рискует остаться без международных платежных систем. Чем это грозит 06.06.2021

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Телеканал Дождь 06.06.2021. Россия рискует остаться без международных платежных систем. Чем это грозит
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Телеканал Дождь - Россия рискует остаться без международных платежных систем. Чем это грозит (6 Июня 2021)

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Дождь
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Опубликовано: 6 Июня 2021

Россию могут отключить от платежных систем Visa и Mastercard, — предупреждает агентство Moody's. И хотя такой сценарий все еще маловероятен, возможность новых ограничений для России сохраняется. В конечном итоге это создаст барьеры для международной торговли и банковского сектора. А это, в свою очередь, может привести к снижению долгосрочного рейтинга России.

 

Сейчас, по оценкам аналитиков Moody's, Россия находится на уровне «Baa3» — это как у Португалии, Венгрии, Казахстана и Румынии. Насколько реальны опасения Moody's, и получится ли у России заменить Visa и Mastercard платежной системой МИР — узнали у Игоря Николаева, директора института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

 

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