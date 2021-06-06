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Николай Стариков. Сергей Черняховский: как отличить героя от предателя 06.06.2021

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Николай Стариков 06.06.2021. Сергей Черняховский: как отличить героя от предателя
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Николай Стариков - Сергей Черняховский: как отличить героя от предателя (6 Июня 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 6 Июня 2021

Ведущие: Николай Стариков

Как отличить героя от предателя? Как оценить заслуги человека перед государством? Где проходит граница между борьбой за идею и борьбой против страны и народа? Ответа на эти вопросы до сих пор нет. Отсюда и «разброд и шатания», памятные доски душителю Ленинграда Маннергейму, скандалы и общественные споры. 

 

Гость очередного выпуска программы Николая Старикова «По-СтАриковски» доктор политических наук, профессор Сергей Феликсович Черняховский имеет свою точку зрения на эти вопросы.

- Почему в истории можно выделить трёх «троцких»?
- Кто из них был ценен или опасен для революции и советского государства?
- Как правильно оценивать деятельность академика Сахарова?

Ответы на эти вопросы в новом выпуске программы «По-СтАриковски», где Сергей Феликсович Черняховский ответит и на несколько провокационных вопросов Николая Старикова.

 

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