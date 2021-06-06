Как отличить героя от предателя? Как оценить заслуги человека перед государством? Где проходит граница между борьбой за идею и борьбой против страны и народа? Ответа на эти вопросы до сих пор нет. Отсюда и «разброд и шатания», памятные доски душителю Ленинграда Маннергейму, скандалы и общественные споры.

Гость очередного выпуска программы Николая Старикова «По-СтАриковски» доктор политических наук, профессор Сергей Феликсович Черняховский имеет свою точку зрения на эти вопросы.

- Почему в истории можно выделить трёх «троцких»?

- Кто из них был ценен или опасен для революции и советского государства?

- Как правильно оценивать деятельность академика Сахарова?

Ответы на эти вопросы в новом выпуске программы «По-СтАриковски», где Сергей Феликсович Черняховский ответит и на несколько провокационных вопросов Николая Старикова.

Смотрите онлайн Николай Стариков Сергей Черняховский: как отличить героя от предателя (6 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.