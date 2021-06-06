Политическая Россия - Сколько дадут Протасевичу? И кто сменит Лукашенко (6 Июня 2021)
Опубликовано: 6 Июня 2021
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В студии PolitRussia Алексей Дзермант, политолог, философ
- Много ли белорусов уезжает из страны?
- Как угрожали Алексею Дзерманту?
- Все ли понимают, кто такой Протасевич? Как долго он будет в тюрьме?
- О роли таких людей, как Протасевич и Навальный
- Как будет меняться структура власти в Белоруссии?
- О преемнике Лукашенко
- Когда мы станем жить лучше?
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