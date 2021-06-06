Кучно пошли: ещё один антироссийский медиа-проект объявил о закрытии

В студии PolitRussia Алексей Дзермант, политолог, философ

- Много ли белорусов уезжает из страны?

- Как угрожали Алексею Дзерманту?

- Все ли понимают, кто такой Протасевич? Как долго он будет в тюрьме?

- О роли таких людей, как Протасевич и Навальный

- Как будет меняться структура власти в Белоруссии?

- О преемнике Лукашенко

- Когда мы станем жить лучше?

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