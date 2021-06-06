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Итоги недели с Ирадой Зейналовой 06.06.2021

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Итоги недели с Ирадой Зейналовой 06.06.2021
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Итоги недели с Ирадой Зейналовой (6 Июня 2021)

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Итоги недели с Ирадой Зейналовой
Итоги недели с Ирадой Зейналовой
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Опубликовано: 6 Июня 2021

Ведущие: Ирада Зейналова

Петербургский экономический форум, который принес много новостей и заявлений, сам по себе стал большой новостью. Его проводили в очном режиме: 140 стран, 13 тысяч участников и 800 соглашений почти на 4 триллиона рублей. Насколько изменилась повестка?

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