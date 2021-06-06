Петербургский экономический форум, который принес много новостей и заявлений, сам по себе стал большой новостью. Его проводили в очном режиме: 140 стран, 13 тысяч участников и 800 соглашений почти на 4 триллиона рублей. Насколько изменилась повестка?



Владимир Зеленский продолжает пугать Запад Россией. Однако западные партнеры на заявление украинского президента даже не отреагировали…

Проверка на преданность: зачем США прослушивают Европу?

Демографическая бомба: почему в Китае стало не хватать людей?

В начале пандемии коронавируса считалось, что под ударом — старшее поколение, потом — что опаснее всего тридцатилетним. Но новый виток вируса нашел, куда он еще не бил. Это дети. Раньше все были уверены, что они — вне опасности.

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