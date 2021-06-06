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Главное с Ольгой Беловой 06.06.2021

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Главное с Ольгой Беловой 06.06.2021
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Главное с Ольгой Беловой (6 Июня 2021)

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Главное с Ольгой Беловой
Главное с Ольгой Беловой
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Опубликовано: 6 Июня 2021

Ведущие: Ольга Белова

Нынешний ПМЭФ богат на события, заявления, подписания контрактов и соглашений в самых разных сферах. Стартовал форум в среду, участников зарегистрировано более пяти тысяч, много иностранцев, что для ПМЭФ уже привычно. Форум пользуется большой популярностью у зарубежных бизнесменов, в очередной раз самая большая делегация из США.

 

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Комментариев: 1
Галина
6 Июня 2021, 23:08
Бедный парнишка, оказался пешком в чужой игре,разве не виноваты лукашенки во всех видах,что пацаны попадают в чужие лапы. Виноват Лукашенко. Накажет парня и его сыну, бог тоже не даст дороги. Подумайте
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