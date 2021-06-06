Нынешний ПМЭФ богат на события, заявления, подписания контрактов и соглашений в самых разных сферах. Стартовал форум в среду, участников зарегистрировано более пяти тысяч, много иностранцев, что для ПМЭФ уже привычно. Форум пользуется большой популярностью у зарубежных бизнесменов, в очередной раз самая большая делегация из США.

Смотрите онлайн Главное с Ольгой Беловой (6 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.