Соловьёв LIVE - Вся правда о Протасевиче и как с ним связан Юрий Дудь (6 Июня 2021)
Опубликовано: 6 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Владимир Соловьев обсудил с председателем Белорусского союза журналистов Андреем Кривошеевым разоблачительное интервью Романа Протасевича и выяснил, как с бывшим главным редактором NEXTA оказался связан блогер Юрий Дудь.
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