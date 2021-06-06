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Правда о событиях в Белоруссии. Показания Протасевича. Жесткие заявления Путина

Владимир Соловьев обсудил с председателем Белорусского союза журналистов Андреем Кривошеевым разоблачительное интервью Романа Протасевича и выяснил, как с бывшим главным редактором NEXTA оказался связан блогер Юрий Дудь.

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