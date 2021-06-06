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В Гатчине под Санкт-Петербургом 5 июня состоялась церемония открытия памятника императору Александру III, в которой участвовал Владимир Путин. Позже в соцсетях заметили, что вместо восьмиконечной звезды ордена Апостола Андрея Первозванного на груди императора изображена шестиконечная. Ошибку исправили в течение дня, заявил в инстаграме автор монумента Владимир Бродарский.

Бывший президент США Дональд Трамп впервые за три месяца выступил на публике. Он раскритиковал администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена и потребовал, чтобы Китай выплатил миру 10 трлн долларов из-за коронавируса.

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