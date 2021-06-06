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Чулпан Хаматова и ей подобные стали объектами «разводки» со стороны хитрых латышей, уверен рижский журналист Юрий Алексеев. Живущий в столице Латвии с 1970 года и знающий менталитет прибалтов не понаслышке, Алексеев доходчиво объяснил, как именно латвийские застройщики нажились на глупых российских «людях со светлыми лицами».

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