Смотрите в этом выпуске: на экономическом форуме в Петербурге обсудили глобальный порядок в политике и экономике и отношение к природе; тема возможного отказа от доллара в России звучала на протяжении всего Петербургского экономического форума; Владимир Путин в интервью Первому каналу поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи с Джо Байденом; Роман Протасевич рассказал, чего он боится на самом деле и кому он обязан своим положением.

Смотрите онлайн Время в 21:00 Воскресный выпуск (6 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.