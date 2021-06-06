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Время в 21:00. Воскресный выпуск 06.06.2021

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Время в 21:00 06.06.2021. Воскресный выпуск
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Время в 21:00 - Воскресный выпуск (6 Июня 2021)

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Опубликовано: 6 Июня 2021

Смотрите в этом выпуске: на экономическом форуме в Петербурге обсудили глобальный порядок в политике и экономике и отношение к природе; тема возможного отказа от доллара в России звучала на протяжении всего Петербургского экономического форума; Владимир Путин в интервью Первому каналу поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи с Джо Байденом; Роман Протасевич рассказал, чего он боится на  самом деле и кому он обязан своим положением.

 

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