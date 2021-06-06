На памятнике Александру III в Гатчине, который открыл Владимир Путин, заметили историческую неточность. На груди императора вместо восьмиконечной звезды ордена Апостола Андрея Первозванного пользователи соцсетей обнаружили шестиконечную звезду. Некоторые даже провели параллели со значком американского шерифа. На самой же торжественной церемонии накануне российский президент хвалил авторов проекта. Однако ни в российском военно-историческом обществе, ни в обновленном обществе «Знание» неточности на памятнике не заметили.

Скульптор Владимир Бродарский признал ошибку. В своем инстаграме он написал, что на макете проекта все было изображено достоверно. Скульптор предположил, что всему виной стресс от подготовки к мероприятию. Он отметил, что звезду на груди императора уже исправили. Это не первый памятник Александру III, который открывает Путин. Еще один находится в Крыму, в 2017 году президент также присутствовал на открытии. В октябре того же года Путин назвал Александра III «выдающимся деятелем» российской истории" и «строителем нашего государства». Обсудили эту тему с Кириллом Соловьевым, историком.

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