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Дождь. «Такого не было уже много лет»: в Москву возвращается уличная война между неонаци и антифашистами 06.06.2021

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Телеканал Дождь 06.06.2021. «Такого не было уже много лет»: в Москву возвращается уличная война между неонаци и антифашистами
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Телеканал Дождь - «Такого не было уже много лет»: в Москву возвращается уличная война между неонаци и антифашистами (6 Июня 2021)

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Опубликовано: 6 Июня 2021

Полиция задержала 19 человек после массовой уличной драки на севере Москвы. Как пишет Mash, драка, которая произошла вечером 5 июня, началась между скинхедами и антифашистами. Последние попытались сорвать закрытый концерт на Дмитровском шоссе. Кроме того, по данным Baza, две большие группы мужчин были вооружены огнестрельным оружием и имели флаги с нацистской символикой.

 

На видео очевидцев потасовки слышны выстрелы. По данным Mash, в одном из заведений на Дмитровском шоссе собиралась группировка White Nights Skins. Националисты хотели провести концерт под названием «Рок кованых сапог». По неподтверждённым данным, мероприятие было организовано при поддержке «Корпорации тяжелого рока» Сергея Троицкого, известного как Паук, а также лидера группы «Коррозия металла».

 

*По решению Минюста России центр «Сова» включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

 

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