Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Жертвы крушения MH17 обратились к Путину. Футболистку из Беларуси уволили за поддержку Протасевича 06.06.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 06.06.2021. Жертвы крушения MH17 обратились к Путину. Футболистку из Беларуси уволили за поддержку Протасевича
07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021 06.06.2021 06.06.2021 06.06.2021 06.06.2021 06.06.2021 06.06.2021 05.06.2021
Еще

Телеканал Дождь - Жертвы крушения MH17 обратились к Путину. Футболистку из Беларуси уволили за поддержку Протасевича (6 Июня 2021)

91 просмотр
1
2
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 6 Июня 2021

Семьи жертв крушения «Боинга» MH17 Малайзийских авиалиний направили открытое письмо президенту России Владимиру Путину, передает «Новая газета». Они призвали обеспечить прозрачность при расследовании крушения и перестать отрицать причастность к нему России.

 

Белорусскую футболистку Викторию Сидорчук отчислили из брестского «Динамо» после того, как спортсменка публично поддержала экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Перед матчем с «Неманом» Сидорчук отвернулась от государственного красно-зеленого флага — единственная из представительниц обеих команд. Вскоре она выложила в инстаграме фотографию, на которой написала «Я/МЫ Роман Протасевич».

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Жертвы крушения MH17 обратились к Путину. Футболистку из Беларуси уволили за поддержку Протасевича (6 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Особое мнение. Михаил Виноградов 07.06.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "17" 07.06.2021Анатолий Шарий. Зеленский решил украсть ТРИЛЛИОН 07.06.2021Время покажет 07.06.2021Соловьёв LIVE. «Венедиктова РАЗМАЗАЛИ ВСЕ». Речь "гнилозубки", которую вырезали из эфира и не зря 07.06.2021Армен Гаспарян. Дважды удивленный Зе. Польша унизила Тихановскую. Пыллуаас не боится 07.06.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "15". Вадим Карасёв 07.06.2021НАШ. Марафон. Франция и Германия виноваты в аннексии Крыма? Олигархический референдум 07.06.2021Персонально ваш. Олег Кашин 07.06.2021Место встречи. Власть денег 07.06.2021Дождь. Навальный отказался от иска к колонии. Гудков уехал из России. Спор вокруг футбольной формы Украины 07.06.2021От трёх до пяти 07.06.2021Юлия Латынина. Ковидобыль 07.06.2021Перший Незалежний. Международный медиапроект "ЛЮДИ" 07.06.2021Дождь. «Мы уже привыкли к такому градусу треша»: политтехнолог Виталий Шкляров – об «интервью» Протасевича 07.06.2021

Все ток-шоу