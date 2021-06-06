Телеканал Дождь - Жертвы крушения MH17 обратились к Путину. Футболистку из Беларуси уволили за поддержку Протасевича (6 Июня 2021)
Опубликовано: 6 Июня 2021
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Семьи жертв крушения «Боинга» MH17 Малайзийских авиалиний направили открытое письмо президенту России Владимиру Путину, передает «Новая газета». Они призвали обеспечить прозрачность при расследовании крушения и перестать отрицать причастность к нему России.
Белорусскую футболистку Викторию Сидорчук отчислили из брестского «Динамо» после того, как спортсменка публично поддержала экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Перед матчем с «Неманом» Сидорчук отвернулась от государственного красно-зеленого флага — единственная из представительниц обеих команд. Вскоре она выложила в инстаграме фотографию, на которой написала «Я/МЫ Роман Протасевич».
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