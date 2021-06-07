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Утренний разворот. Баблоян и Курников. Анастасия Татулова. Леонид Гозман. Отъезд Дмитрия Гудкова 07.06.2021

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Утренний разворот 07.06.2021. Баблоян и Курников. Анастасия Татулова. Леонид Гозман. Отъезд Дмитрия Гудкова
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Утренний разворот - Баблоян и Курников. Анастасия Татулова. Леонид Гозман. Отъезд Дмитрия Гудкова (7 Июня 2021)

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Опубликовано: 7 Июня 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире Ирины Баблоян и Максима Курникова:

- «Диктарики» или что ждало детей диктаторов? Алексей Кузнецов, историк, журналист радиостанции «Эхо Москвы» 

- «Эхономика». Владимир Левченко, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» 

- «Живой гвоздь». Анастасия Татулова, основательница сети семейных кафе «Андерсон»

- Леонид Гозман, политик, психолог

- Дмитрий Гудков, политик.

 

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