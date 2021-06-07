Утренний разворот - Баблоян и Курников. Анастасия Татулова. Леонид Гозман. Отъезд Дмитрия Гудкова (7 Июня 2021)
Опубликовано: 7 Июня 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Еще
В эфире Ирины Баблоян и Максима Курникова:
- «Диктарики» или что ждало детей диктаторов? Алексей Кузнецов, историк, журналист радиостанции «Эхо Москвы»
- «Эхономика». Владимир Левченко, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»
- «Живой гвоздь». Анастасия Татулова, основательница сети семейных кафе «Андерсон»
- Леонид Гозман, политик, психолог
- Дмитрий Гудков, политик.
Смотрите онлайн Утренний разворот Баблоян и Курников. Анастасия Татулова. Леонид Гозман. Отъезд Дмитрия Гудкова (7 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.