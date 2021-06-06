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Жертвы крушения MH17 обратились к Путину. Футболистку из Беларуси уволили за поддержку Протасевича

Семьи жертв крушения «Боинга» MH17 малазийских авиалиний направили открытое письмо президенту России Владимиру Путину. «Мы сожалеем о семи годах, что вы отказываетесь признавать нашу боль, вместо этого углубляя ее», — говорится в тексте обращения. Письмо подписали 25 семей погибших в крушении. Они призывают перестать отрицать причастность к нему России и обеспечить прозрачность расследования.

Малазийский «Боинг», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур был сбит ракетой над непризнанной ДНР в июле 2014 года. В результате погибли все 298 человек.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Россия достаточно сильна, чтобы принять свои “падения”»: семьи жертв MH17 обратились к Путину (6 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.