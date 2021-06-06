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Политическая Россия. Матвиенко вручила Абрамовичу звание Героя 06.06.2021

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Политическая Россия 06.06.2021. Матвиенко вручила Абрамовичу звание Героя
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Политическая Россия - Матвиенко вручила Абрамовичу звание Героя (6 Июня 2021)

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Опубликовано: 7 Июня 2021

Спикер СФ Валентина Матвиенко и бизнесмен Роман Абрамович в рамках позиционирования общества «Знание» на ПМЭФ-2021 посетили петербургский остров Новая Голландия. Валентина Ивановна пообщалась с участниками проекта «Большая перемена» и рассказала им про огромный вклад бизнесмена Абрамовича в реализацию проекта «Новая Голландия».

 

Глава Совфеда напомнила, что пятнадцать лет назад на этом месте была разруха, а сейчас, спустя десятилетие после открытия проекта, остров уже посетили одиннадцать миллионов человек.

 

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