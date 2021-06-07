- мы были единственными на этом мероприятии

- Россия готова развивать отношения с США

- «Нельзя переходить те самые красные линии» (про вмешательства США в дела РФ)

- Зеленского оценит народ. Захарова про Президента Украины

- Минские соглашения. Россия готова готова на их изменение?

- Финансирование Россией «ЛДНР» и почему Путин не хочет обсуждать Донбасс с Зеленским

- Порошенко или Зеленский?

- Что думают лидеры Европейского Союза про Минские соглашения?

- «После того, как они на дебатах падали на колени, я всё поняла»

- Арест собственности Шария. МИД Украины уже связался с Россией?

- «Анархия и хаос». Про свободу слова и ущемление прав человека в Украине.

- «США используют тему Украины, как элемент политики сдерживания»

- Зеленский не доносит до европейских лидеров реальное положение дел в Украине. Как действовать?

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