Николай Стариков - Слёзы Протасевича и планы глобализаторов (7 Июня 2021)
Опубликовано: 7 Июня 2021
Ведущие: Николай Стариков
Еще
- Об интервью Протасевича белорусскому телевидению
- Как англосаксы играют на мировой арене
- О планах глобалистов на Исламский мир
- Войдёт ли Белоруссия в состав России
- Можно ли изменить Закон о Центробанке России
- Будет ли Сергей Михеев баллотироваться в ГосДуму
- Об иностранных агентах в медиапространстве
- Как курс рубля влияет на уровень жизни россиян
Смотрите онлайн Николай Стариков Слёзы Протасевича и планы глобализаторов (7 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.