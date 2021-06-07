Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Николай Стариков. Слёзы Протасевича и планы глобализаторов 07.06.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Николай Стариков
Николай Стариков 07.06.2021. Слёзы Протасевича и планы глобализаторов
07.06.2021 06.06.2021 05.06.2021 04.06.2021 03.06.2021 02.06.2021 01.06.2021 01.06.2021 31.05.2021 30.05.2021
Еще

Николай Стариков - Слёзы Протасевича и планы глобализаторов (7 Июня 2021)

74 просмотра
2
0
Поделиться
Николай Стариков
Николай Стариков
Подписаться

Опубликовано: 7 Июня 2021

Ведущие: Николай Стариков

- Об интервью Протасевича белорусскому телевидению
- Как англосаксы играют на мировой арене 
- О планах глобалистов на Исламский мир
- Войдёт ли Белоруссия в состав России
- Можно ли изменить Закон о Центробанке России 
- Будет ли Сергей Михеев баллотироваться в ГосДуму 
- Об иностранных агентах в медиапространстве 
- Как курс рубля влияет на уровень жизни россиян

 

Смотрите онлайн Николай Стариков Слёзы Протасевича и планы глобализаторов (7 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Особое мнение. Михаил Виноградов 07.06.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "17" 07.06.2021Анатолий Шарий. Зеленский решил украсть ТРИЛЛИОН 07.06.2021Время покажет 07.06.2021Соловьёв LIVE. «Венедиктова РАЗМАЗАЛИ ВСЕ». Речь "гнилозубки", которую вырезали из эфира и не зря 07.06.2021Армен Гаспарян. Дважды удивленный Зе. Польша унизила Тихановскую. Пыллуаас не боится 07.06.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "15". Вадим Карасёв 07.06.2021НАШ. Марафон. Франция и Германия виноваты в аннексии Крыма? Олигархический референдум 07.06.2021Персонально ваш. Олег Кашин 07.06.2021Место встречи. Власть денег 07.06.2021Дождь. Навальный отказался от иска к колонии. Гудков уехал из России. Спор вокруг футбольной формы Украины 07.06.2021От трёх до пяти 07.06.2021Юлия Латынина. Ковидобыль 07.06.2021Перший Незалежний. Международный медиапроект "ЛЮДИ" 07.06.2021Дождь. «Мы уже привыкли к такому градусу треша»: политтехнолог Виталий Шкляров – об «интервью» Протасевича 07.06.2021

Все ток-шоу