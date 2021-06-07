Вся правда о Протасевиче и как с ним связан Юрий Дудь

Владимир Соловьев обсудил с профессором Дмитрием Евстафьевым итоги Петербургского международного экономического форума и раскритиковал олигархов, у которых нет социальной ответственности, и бизнесменов, которые постоянно клянчат бюджетные деньги, но выступают против власти.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Конченые сволочи»: Соловьев против олигархов и бизнеса, который клянчит деньги у власти (7 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.