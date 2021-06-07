60 минут. По горячим следам. "Русская мафия" оставила Америку без мяса 03.06.2021

60 минут. Вечерний выпуск. Оппоненты в США издеваются над Байденом перед Женевой 03.06.2021

60 минут. По горячим следам. Путин готов обсуждать с Байденом любые темы 04.06.2021

После объявления президентом России Владимиром Путиным о завершении укладки труб первой нитки "Северного потока-2" на Украине началась газовая паника. Глава МВД Арсен Аваков на полном серьезе заявил, что в самое ближайшее время "агенты Кремля" подорвут украинскую трубу. Одновременно испугал украинцев российским вторжением. Блицкриг ожидают во второй декаде сентября.

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