60 минут - По горячим следам. На Украине началась газовая паника (7 Июня 2021)
Опубликовано: 7 Июня 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
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После объявления президентом России Владимиром Путиным о завершении укладки труб первой нитки "Северного потока-2" на Украине началась газовая паника. Глава МВД Арсен Аваков на полном серьезе заявил, что в самое ближайшее время "агенты Кремля" подорвут украинскую трубу. Одновременно испугал украинцев российским вторжением. Блицкриг ожидают во второй декаде сентября.
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