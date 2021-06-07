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60 минут. По горячим следам. На Украине началась газовая паника 07.06.2021

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60 минут 07.06.2021. По горячим следам. На Украине началась газовая паника
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60 минут - По горячим следам. На Украине началась газовая паника (7 Июня 2021)

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Опубликовано: 7 Июня 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

После объявления президентом России Владимиром Путиным о завершении укладки труб первой нитки "Северного потока-2" на Украине началась газовая паника. Глава МВД Арсен Аваков на полном серьезе заявил, что в самое ближайшее время "агенты Кремля" подорвут украинскую трубу. Одновременно испугал украинцев российским вторжением. Блицкриг ожидают во второй декаде сентября.

 

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