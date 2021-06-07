Политическая Россия - У Захаровой вопросы к чешским спецслужбам. Иржи Юст (7 Июня 2021)
Опубликовано: 7 Июня 2021
Еще
В студии PolitRussia Иржи Юст, чешский журналист
- О параличе лицевого нерва после вакцинации у главного чешского стоматолога
- О Евро-2020 и вакцинации: Дания не пускает российских болельщиков на матч
- О закрытых границах и работе журналистов на встрече Путина и Байдена
- О статье Марии Захаровой с вопросами к чешским спецслужбам
- Об американских шпионах и не только
- Как относятся к Иржи Юсту в Чехии?
Смотрите онлайн Политическая Россия У Захаровой вопросы к чешским спецслужбам. Иржи Юст (7 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.