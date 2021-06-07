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Дождь. «Мы уже привыкли к такому градусу треша»: политтехнолог Виталий Шкляров – об «интервью» Протасевича 07.06.2021

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Телеканал Дождь 07.06.2021. «Мы уже привыкли к такому градусу треша»: политтехнолог Виталий Шкляров – об «интервью» Протасевича
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Телеканал Дождь - «Мы уже привыкли к такому градусу треша»: политтехнолог Виталий Шкляров – об «интервью» Протасевича (7 Июня 2021)

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Опубликовано: 7 Июня 2021

Вечером 3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал видео с участием экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, в котором Протасевич заявляет о своем сотрудничестве со следствием. Ведущие Дождя обсудили с политконсультантом Виталием Шкляровым реакцию общества на видео с Протасевичем, эффективность действий Запада и позицию Владимира Путина в сложившейся ситуации.

 

«Речь должна идти не о том, что говорит Роман, а о том, почему, и что с ним делают», — уверен Шкляров. Также он убежден в необходимости сопротивления несправедливости со стороны государства. «Железная рука государства такая жесткая, потому что она сжимается незаметно, и мы к этому привыкаем», — добавил Шкляров.

 

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