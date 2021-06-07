Первая и самая главная часть истории про то, почему да, SARS2 вполне мог сбежать из лаборатории. И если да, что это значит для мира. Фуриновый сайт, панголиновый RBM, отсутствующее промежуточное животное, и необыкновенная оптимизация под человеческий ACE2. Как печатать вирусы на машинке.

Смотрите! Это интересно!

Если бы он не сбежал, его бы опубликовали.

Смотрите онлайн Видео Юлия Латынина. Ковидобыль (7 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.