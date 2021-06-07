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Юлия Латынина. Ковидобыль 07.06.2021

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Видео - Юлия Латынина. Ковидобыль (7 Июня 2021)

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Опубликовано: 7 Июня 2021

Первая и самая главная часть истории про то, почему  да, SARS2 вполне мог сбежать из лаборатории.  И если да, что это значит для мира. Фуриновый сайт, панголиновый RBM,  отсутствующее промежуточное животное, и необыкновенная оптимизация под человеческий ACE2. Как печатать вирусы на машинке. 
Смотрите! Это интересно! 
Если бы он не сбежал, его бы опубликовали. 

 

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