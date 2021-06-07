Гудков уехал из России. Что будет с Романом Протасевичем? Чем похожи Путин и Александр III

Политик Алексей Навальный решил отозвать свой иск к администрации покровской колонии №2, который был связан с цензурой получаемых им газет. Об этом сам оппозиционер объявил во время заседания в Петушинском районном суде, передает корреспондент Дождя.

6 июня политик Дмитрий Гудков покинул Россию из‑за уголовного преследования. 1 июня у семьи Гудковых прошли обыски, сам политик был задержан на 48 часов по уголовному делу по неуплате долга за аренду помещения. Дмитрий Гудков на прямой связи из Киева рассказал о том, что побудило его покинуть страну, куда он направится после Украины и как планирует заниматься политической деятельностью за пределами России.

Национальная сборная Украины представила форму, в которой будет выступать на чемпионате Европы-2020, стартующем уже в пятницу, 11 июня. На новой форме будет изображен контур карты Украины с аннексированным Крымом и лозунгом «Слава Украине! Героям Слава».

Российская сторона раскритиковала экипировку. Представители Госдумы и МИД РФ назвали дизайн одежды «политической провокацией» и даже предприняли попытку запретить форму украинских футболистов. В Кремле отреагировали сдержанно - мол, оставляют решение за УЕФА.

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