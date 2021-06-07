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Место встречи. Власть денег 07.06.2021

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Место встречи 07.06.2021. Власть денег
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Место встречи - Власть денег (7 Июня 2021)

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Опубликовано: 7 Июня 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Неужели настало время сбросить доллары? Готова ли Москва продавать нефть за евро и юани? Будут ли ограничивать хождение американской валюты в России? В правительстве решение избавиться от суверенного доллара связали с американскими санкциями, эту тему на Питерском экономическом форуме прокомментировал и глава государства.

 

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