Неужели настало время сбросить доллары? Готова ли Москва продавать нефть за евро и юани? Будут ли ограничивать хождение американской валюты в России? В правительстве решение избавиться от суверенного доллара связали с американскими санкциями, эту тему на Питерском экономическом форуме прокомментировал и глава государства.

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