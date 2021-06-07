Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

НАШ. Марафон. Франция и Германия виноваты в аннексии Крыма? Олигархический референдум 07.06.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. НАШ
НАШ 07.06.2021. Марафон. Франция и Германия виноваты в аннексии Крыма? Олигархический референдум
07.06.2021 04.06.2021 04.06.2021 03.06.2021 03.06.2021 02.06.2021 02.06.2021 02.06.2021 01.06.2021 01.06.2021
Еще

НАШ - Марафон. Франция и Германия виноваты в аннексии Крыма? Олигархический референдум (7 Июня 2021)

32 просмотра
1
0
Поделиться
НАШ
НАШ
Подписаться

Опубликовано: 7 Июня 2021

В эфире медиаплатформы НАШ "МАРАФОН" с Артемом Никифоровым и Ольгой Веремий.

Обсуждаемые темы:
- Данилов обвиняет Францию и Германию в аннексии Крыма и конфликте на Донбассе. НАТО
- Перенос площадки переговоров в ТКГ
- Северный поток-2. Аваков заявил, что возможны теракты
- Встреча Байдена и Путина
- Беларусь. Протасевич
- Шашлычки Зеленского
- Зеленский хочет вынести на референдум вопрос об олигархах
- Ковид-вакцинация

 

Гости студии:
I ЧАСТЬ
- Юрий Атаманюк, экономист
- Павел Розенко, вице-премьер-министр (2016-2019гг), министр социальной политики Украины (2014-2016гг)
- Александр Лазарев, политолог
- Тарас Тарасенко-народный депутат Украины, фракция " Слуга народа"

II ЧАСТЬ
- Дмитрий Раимов, политтехнолог, экс-советник министра здравоохранения

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Франция и Германия виноваты в аннексии Крыма? Олигархический референдум (7 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Особое мнение. Михаил Виноградов 07.06.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "17" 07.06.2021Анатолий Шарий. Зеленский решил украсть ТРИЛЛИОН 07.06.2021Время покажет 07.06.2021Соловьёв LIVE. «Венедиктова РАЗМАЗАЛИ ВСЕ». Речь "гнилозубки", которую вырезали из эфира и не зря 07.06.2021Армен Гаспарян. Дважды удивленный Зе. Польша унизила Тихановскую. Пыллуаас не боится 07.06.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "15". Вадим Карасёв 07.06.2021НАШ. Марафон. Франция и Германия виноваты в аннексии Крыма? Олигархический референдум 07.06.2021Персонально ваш. Олег Кашин 07.06.2021Место встречи. Власть денег 07.06.2021Дождь. Навальный отказался от иска к колонии. Гудков уехал из России. Спор вокруг футбольной формы Украины 07.06.2021От трёх до пяти 07.06.2021Юлия Латынина. Ковидобыль 07.06.2021Перший Незалежний. Международный медиапроект "ЛЮДИ" 07.06.2021Дождь. «Мы уже привыкли к такому градусу треша»: политтехнолог Виталий Шкляров – об «интервью» Протасевича 07.06.2021

Все ток-шоу