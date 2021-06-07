Марафон. Американские конгрессмены в Украине. Авиасообщение с Белоруссией и санкции

Марафон. Встреча Зеленского с Путиным не планируется? Украину не пригласили на саммит НАТО

В эфире медиаплатформы НАШ "МАРАФОН" с Артемом Никифоровым и Ольгой Веремий.

Обсуждаемые темы:

- Данилов обвиняет Францию и Германию в аннексии Крыма и конфликте на Донбассе. НАТО

- Перенос площадки переговоров в ТКГ

- Северный поток-2. Аваков заявил, что возможны теракты

- Встреча Байдена и Путина

- Беларусь. Протасевич

- Шашлычки Зеленского

- Зеленский хочет вынести на референдум вопрос об олигархах

- Ковид-вакцинация

Гости студии:

I ЧАСТЬ

- Юрий Атаманюк, экономист

- Павел Розенко, вице-премьер-министр (2016-2019гг), министр социальной политики Украины (2014-2016гг)

- Александр Лазарев, политолог

- Тарас Тарасенко-народный депутат Украины, фракция " Слуга народа"

II ЧАСТЬ

- Дмитрий Раимов, политтехнолог, экс-советник министра здравоохранения

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