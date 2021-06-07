НАШ - Марафон. Франция и Германия виноваты в аннексии Крыма? Олигархический референдум (7 Июня 2021)
Опубликовано: 7 Июня 2021
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В эфире медиаплатформы НАШ "МАРАФОН" с Артемом Никифоровым и Ольгой Веремий.
Обсуждаемые темы:
- Данилов обвиняет Францию и Германию в аннексии Крыма и конфликте на Донбассе. НАТО
- Перенос площадки переговоров в ТКГ
- Северный поток-2. Аваков заявил, что возможны теракты
- Встреча Байдена и Путина
- Беларусь. Протасевич
- Шашлычки Зеленского
- Зеленский хочет вынести на референдум вопрос об олигархах
- Ковид-вакцинация
Гости студии:
I ЧАСТЬ
- Юрий Атаманюк, экономист
- Павел Розенко, вице-премьер-министр (2016-2019гг), министр социальной политики Украины (2014-2016гг)
- Александр Лазарев, политолог
- Тарас Тарасенко-народный депутат Украины, фракция " Слуга народа"
II ЧАСТЬ
- Дмитрий Раимов, политтехнолог, экс-советник министра здравоохранения
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