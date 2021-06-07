Зеленский в истерике, он умоляет Байдена пересечься с ним в любой точке мира до его встречи с Путиным и требует остановить Северный поток-2, иначе доверие украинцев к США будет подорвано. Прислушаются ли американцы к этому мрачному пророчеству? Стихия бушует, в Якутии и Красноярском крае пожары уничтожают лес, в Туве сильный ураган повредил крыши домов и оборвал линии электропередач, а Москву ждут мощные ливни.

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