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Время покажет 07.06.2021

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Время покажет 07.06.2021
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Время покажет (7 Июня 2021)

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Опубликовано: 7 Июня 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Зеленский в истерике, он умоляет Байдена пересечься с ним в любой точке мира до его встречи с Путиным и требует остановить Северный поток-2, иначе доверие украинцев к США будет подорвано. Прислушаются ли американцы к этому мрачному пророчеству? Стихия бушует, в Якутии и Красноярском крае пожары уничтожают лес, в Туве сильный ураган повредил крыши домов и оборвал линии электропередач, а Москву ждут мощные ливни.

 

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