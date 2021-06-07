Перший Незалежний - Ток-шоу "17". Украина-НАТО. Разговор Байдена и Зеленского. Свобода слова в Украине (7 Июня 2021)
Опубликовано: 7 Июня 2021
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Темы программы:
- Украина-НАТО;
- заявления "слуг народа";
- встреча Байдена и Зеленского;
- политическая ситуация в стране;
- свобода слова;
- дело против лидера оппозиции
Гости эфира:
Антон Найчук, директор Фонда общественной дипломатии
Руслан Коцаба, блогер, журналист
Алексей Плотников, заслуженный экономист Украины
Анто Финько, эксперт киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог
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