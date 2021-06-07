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Ток-шоу "Великий день"

"Хронология недели" с Вячеславом Пиховшеком

Международный медиапроект "ЛЮДИ"

Темы программы:

- Украина-НАТО;

- заявления "слуг народа";

- встреча Байдена и Зеленского;

- политическая ситуация в стране;

- свобода слова;

- дело против лидера оппозиции

Гости эфира:

Антон Найчук, директор Фонда общественной дипломатии

Руслан Коцаба, блогер, журналист

Алексей Плотников, заслуженный экономист Украины

Анто Финько, эксперт киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог

Смотрите онлайн Перший Незалежний Ток-шоу "17". Украина-НАТО. Разговор Байдена и Зеленского. Свобода слова в Украине (7 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.