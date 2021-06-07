Сергей Михеев. Возросшая активность НАТО в регионе. Учения на Украине и передача оружия и военной техники

Стало известно, что глава Белого дома не будет встречаться с президентом Украины до саммита с президентом России. Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов провести переговоры с коллегой из США до российско-американского саммита. Встреча Джо Байдена и Владимира Путина состоится 16 июня в Женеве.

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