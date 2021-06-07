Сергей Михеев. Возросшая активность НАТО в регионе. Учения на Украине и передача оружия и военной техники

Время покажет. Саммит России и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был неприятно "удивлен" отказом США ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток-2".

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