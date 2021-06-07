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Константин Сёмин. Бунт на корабле. Письма 07.06.2021

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Константин Сёмин 07.06.2021. Бунт на корабле. Письма
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Константин Сёмин - Бунт на корабле. Письма (7 Июня 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 7 Июня 2021

Жизнь предоставила мне возможность реализовать себя в Морском деле. В 2016 году, я достиг апогея своей карьерной лестницы на борту судна в качестве Старшего Механика торгового флота. За последние годы много происходило неприятностей в наших условиях труда, но сейчас хочу рассказать о нынешнем, наиболее интереснейшем  периоде в моей карьере. Мой рабочий контракт начался чуть раньше 2020-го. Пандемия короновируса застала меня уже на борту судна.

 

Так получилось, что в первый раз мне удалось благополучно уехать с судна по окончанию контракта в конце февраля. Далее начались всем известные события с Локдауном в России и закрытием границ. В итоге вернулся я к работе только в конце июня. По приезду на судно, атмосфера, царившая на борту, была больше похожая на тюремную, нежели на рабочую.

 

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