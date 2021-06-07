Жизнь предоставила мне возможность реализовать себя в Морском деле. В 2016 году, я достиг апогея своей карьерной лестницы на борту судна в качестве Старшего Механика торгового флота. За последние годы много происходило неприятностей в наших условиях труда, но сейчас хочу рассказать о нынешнем, наиболее интереснейшем периоде в моей карьере. Мой рабочий контракт начался чуть раньше 2020-го. Пандемия короновируса застала меня уже на борту судна.

Так получилось, что в первый раз мне удалось благополучно уехать с судна по окончанию контракта в конце февраля. Далее начались всем известные события с Локдауном в России и закрытием границ. В итоге вернулся я к работе только в конце июня. По приезду на судно, атмосфера, царившая на борту, была больше похожая на тюремную, нежели на рабочую.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Бунт на корабле. Письма (7 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.