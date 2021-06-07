НАШ - Важное. Встреча Зеленского с Байденом. Борьба с олигархами (7 Июня 2021)
Опубликовано: 7 Июня 2021
Еще
Гости студии:
- Евгений Мураев, лидер партии "наши", народный депутат Украины VII-VIII скл
- Елена Дьяченко, политический эксперт
- Денис Маслов, народный депутат Украины, " Слуга народа"
- Михаил Чаплыга, политический эксперт, правозащитник
- Дмитрий Вовнянко, участник АТО, публицист
- Сергей Быков, политический консультант
- Надежда Савченко, народный депутат Украины VIII в.
Смотрите онлайн НАШ Важное. Встреча Зеленского с Байденом. Борьба с олигархами (7 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.