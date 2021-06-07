Марафон. Встреча Зеленского с Путиным не планируется? Украину не пригласили на саммит НАТО

Марафон. Франция и Германия виноваты в аннексии Крыма? Олигархический референдум

Гости студии:

- Евгений Мураев, лидер партии "наши", народный депутат Украины VII-VIII скл

- Елена Дьяченко, политический эксперт

- Денис Маслов, народный депутат Украины, " Слуга народа"

- Михаил Чаплыга, политический эксперт, правозащитник

- Дмитрий Вовнянко, участник АТО, публицист

- Сергей Быков, политический консультант

- Надежда Савченко, народный депутат Украины VIII в.

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