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Константин Сёмин. Чудесный грузин. Корень бедности. Безос на батуте. Галопом по Европам 07.06.2021

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Константин Сёмин 07.06.2021. Чудесный грузин. Корень бедности. Безос на батуте. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Чудесный грузин. Корень бедности. Безос на батуте. Галопом по Европам (7 Июня 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 7 Июня 2021

В этом выпуске:
- Дерипаска знает, как увеличить ВВП России в 2,5 раза за 10 лет;
- Свердловские чиновники на питерском форуме за 4 дня потратили на такси почти 270 тысяч рублей;
- Ректор вышки Кузьминов нашел причину бедности. Это, как выяснилось, плохая успеваемость в школе;
- Производство целого ряда вакцин в России полностью зависит от импортного компонента;
- Естественная убыль населения в России с января по апрель выросла почти вдвое;
- Страны большой семерки договорились о введении цифрового налога – налога на прибыль IT-корпораций;
- В Канаде страшная находка: на территории бывшей школы-интерната для коренных народов обнаружены останки 215 детей;
- В Ленинградской области украли военный комплекс «Панцирь»;
- Рогозин готов поменять космическую станцию на снятие санкций;
- Мать Бута просит Путина и Байдена вернуть сына на родину;
- МХАТ имени Горького ставит спектакль про молодого Сталина и зовет на одну из ролей Бузову.

 

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