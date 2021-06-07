В этом выпуске:

- Дерипаска знает, как увеличить ВВП России в 2,5 раза за 10 лет;

- Свердловские чиновники на питерском форуме за 4 дня потратили на такси почти 270 тысяч рублей;

- Ректор вышки Кузьминов нашел причину бедности. Это, как выяснилось, плохая успеваемость в школе;

- Производство целого ряда вакцин в России полностью зависит от импортного компонента;

- Естественная убыль населения в России с января по апрель выросла почти вдвое;

- Страны большой семерки договорились о введении цифрового налога – налога на прибыль IT-корпораций;

- В Канаде страшная находка: на территории бывшей школы-интерната для коренных народов обнаружены останки 215 детей;

- В Ленинградской области украли военный комплекс «Панцирь»;

- Рогозин готов поменять космическую станцию на снятие санкций;

- Мать Бута просит Путина и Байдена вернуть сына на родину;

- МХАТ имени Горького ставит спектакль про молодого Сталина и зовет на одну из ролей Бузову.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Чудесный грузин. Корень бедности. Безос на батуте. Галопом по Европам (7 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.